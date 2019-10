Pescador halla una sustancia rara en la playa, y la guarda sin saber su verdadero valor

Un hombre de 55 años encontró a principios de año, en una playa de Koh Samui, Tailandia, un extraño objeto un tanto ceroso y duro, no le dio mucha importancia, pero decidió guardarlo porque le intrigaba saber de que se trataba.



El pescador llamado Jumrus Thiachot le pidió a sus vecinos que lo ayudaran a identificar el objeto, pero ninguno supo darle una respuesta, fue así como decidió mostrarle a las autoridades locales la extraña sustancia pidiendo que la examinaran.



Witchawuth Jinto, el gobernador de su provincia, acudió este martes junto a especialistas a la casa de Thiachot, donde verificaron, que la pieza no era nada mas, ni nada menos,que, vómito de ballena, conocido como ‘Ambergrisis’.



Según los expertos, el trozo que encontraron contiene más del 80% de ámbar gris, lo que con su peso equivale a un precio mayor de 300.000 dólares.



Esta sustancia por más asquerosa que suene, al principio es vómito de ballena un objeto blando, que luego se seca y solidifica, convirtiéndose en ámbar gris, sustancia que tiene un olor muy agradable y bastante codiciada por las perfumerías a la hora de elaborar sus fragancias, es por eso el alto costo de la misma .



«Necesitaba saber la verdad, por eso me puse en contacto con las autoridades, para verificar. Ahora, al saber que es un verdadero vómito de ballena, lo venderé», contó Thiachot, que gana alrededor de unos 13 dólares al día.