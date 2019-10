Le escribió a su padre por 4 años consecutivos desde que murió,y recibe respuesta

Chastity Patterson, de 23 años, residente de EE.UU., había tomado como costumbre, mandar mensajes por SMS al número de su padre, el cual llevaba fallecido 4 años. La joven le contaba su día a día y como se sentía. Esta semana se llevó una gran sorpresa, cuando le respondieron del número.



"Hola papá, soy yo. ¡Mañana será de nuevo un día difícil. Pasaron 4 años desde que te perdí y no pasa un día en el que no te extrañe!“. Escribió Chastity .



"Te perdí hace cuatro años. […] Mucho ha sucedido en este breve tiempo", indica, y comenzó a recordar distintos sucesos de su vida que el padre se perdió: cuenta que venció el cáncer y que no se volvió a enfermar desde la última vez que el estaba ahí con vida, ya que cuida muy bien de ella como su papá le pidió, se enamoró, le rompieron el corazón, perdió a sus amigos y el hallazgo de un nuevo amor.



"Estoy muy bien, estarías tan orgulloso de la mujer en la que me he convertido… […] ¡Solo quería decir que te amo y realmente te extraño!", expresó la joven.



Desde el número de su papá le respondió un hombre llamado Brad, que, había perdido a su hija en un accidente automovilístico en 2014, “tus mensajes me han mantenido con vida. Cuando me escribes, sé que es un mensaje de Dios" escribió.



Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón. Eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiera convertido en la mujer que eres [...] me recuerdas que hay un Dios", dice Brad y se excusa: "Me disculpo de que tengas que pasar por todo esto, pero si esto te hace algo mejor, estoy muy orgulloso de ti".



¡Hoy fue mi señal de que todo está bien y lo puedo dejar descansar!,publicó la joven en Facebook