A un hombre se le contrae y dilata su pupila en sincronía con los latidos del corazón

Médicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México captaron imágenes de las pupilas del ojo de un paciente dilatándose en sincronía con los latidos de su corazón.

En un reporte publicado la semana pasada en la revista The New England Journal of Medicine, se informa que el hombre, de 73 años, había acudido al médico debido a que durante al menos una semana presentaba dificultades para respirar y el problema progresivamente fue empeorando.

Los cardiólogos le diagnosticaron insuficiencia aórtica severa tras detectar ruidos silbantes en los ventrículos de su corazón cuando se contraían (soplos sistólicos) y cuando estaban relajados (soplos diastólicos).

Posteriormente, un oftalmólogo examinó los ojos del hombre y observó que la dilatación y constricción de sus pupilas estaban sincronizadas con los latidos del corazón. Conocido médicamente como el 'signo de Landolfi', esa sincronización puede presentarse en pacientes con insuficiencia aórtica.

El signo de Landolfi ocurre cuando la válvula aórtica no se cierra herméticamente, provocando que el bombeo de la sangre alrededor del cuerpo se lleve de manera ineficiente, y generaba en el hombre un flujo sanguíneo hacia los músculos del iris, la membrana coloreada y circular del ojo que controla la pupila.

Normalmente, la pupila cambia de tamaño solo en respuesta a la luz, volviéndose pequeña en presencia de luz brillante y agrandándose en un ambiente oscuro. El paciente fue sometido a un reemplazo de su aorta ascendente y válvula aórtica, y diez días después de haber sido dado de alta ya no presentaba el signo de Landolfi.

Fuente: Actualidad RT