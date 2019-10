Joker: 4 cosas que quizás no sabías de Joaquin Phoenix

Con las salas de cine llenas y las críticas a su favor, el actor Joaquin Phoenix está cosechando los frutos de uno de sus mejores papeles en su larga carrera en la industria cinematográfica.

El estadounidense de 44 años es el protagonista de "Joker", la película que relata la tortuosa vida de un aspirante a comediante que lo lleva a convertirse en el Guasón, el villano que luego sería el archienemigo de Batman.

"Phoenix interpreta al inadaptado Arthur Fleck, un hombre que no se ha quedado sin suerte, porque nunca tuvo ninguna", explica el editor de entretenimiento de la BBC Will Gompertz.

"Desde temprana edad, Arthur sufrió una afección neurológica que lo hace reír como una hiena en los momentos más inapropiados. No es una risa contagiosa divertida, sino una risa tan seca y dura que lo hace vomitar y todos los demás sienten náuseas", añade.

El actor dice que no consideró personificaciones pasadas al hacer su propia interpretación.

El reto de meterse en la mente del personaje no fue fácil de tomar, ha reconocido Phoenix.

"No sé cómo rayos lo hice. No lo sé. Pero entonces había algo que me atraía (al papel). Simplemente evolucionó mientras trabajábamos juntos. Comenzó a convertirse en algo más de lo que esperaba. Fue una de las mejores experiencias de mi carrera", dijo el actor a la revista Variety el mes pasado.

Con esta interpretación, los críticos dicen que Phoenix parece estar finalmente encaminado a conseguir el Oscar al que ha estado nominado en tres ocasiones en el pasado.

En BBC Mundo te contamos 4 cosas que quizás no conocías de este actor (alerta spoiler: algunos detalles de la trama de "Joker" son revelados en los siguientes párrafos).

1. Perdió 23 kg para el papel

Phoenix hizo público el anuncio de que aceptó interpretar a Arthur Fleck en julio de 2018 y la película comenzó a filmarse en septiembre de ese año.

En cuestión de semanas, el actor -que no consume carne desde la infancia- se sometió a una dieta intensa de la que salió con poco más de 23 kg menos de peso.

Phoenix (derecha) es notoriamente delgado en "Joker", del director Todd Phillips (a su lado en la foto).

"Resulta que afecta tu mente, y realmente empiezas a enloquecer cuando pierdes tanto peso en ese periodo", explicó Phoenix, según un reporte de la revista People.

Algo inesperado, dijo el actor, es que la pérdida de peso también le dio una "fluidez" a su cuerpo que no sentía antes, lo cual se refleja en los grandes esfuerzos físicos que hace el actor en las escenas de acción y en sus movimientos estrafalarios.

El actor no ha querido revelar más detalles para evitar influenciar a personas que pueden tender a sufrir desórdenes alimenticios, pero asegura que todo el proceso estuvo supervisado por un médico.

2. El secreto de su baile

El personaje del Guasón ha tenido notables interpretaciones, como la de Jack Nicholson o la del fallecido Heath Ledger, por citar algunas.

Phoenix estaba llamado a llenar esos zapatos, pero asegura que no prestó atención a las pasadas interpretaciones para capturar la esencia del personaje, sino que quiso darle su estilo personal.

Los extravagantes movimientos de Phoenix tienen origen en el baile de un actor del siglo XX, como ha revelado Phoenix.

El actor ha confesado que "copió" un estilo de baile, pero no de Nicholson o Ledger, sino de un actor -y gran cantante y bailarín- del cine estadounidense del siglo XX: Ray Bolger.

En particular, explicó Phoenix, imitó su forma de moverse en el tema The Old Soft Shoe, de la que capturó la "arrogancia" de los movimientos que Bolger hace y que le resultaron parecidos a los que el Guasón haría.

3. Nacido en Puerto Rico, criado en una secta y hermano de River Phoenix

Joaquin Rafael Phoenix nació el 28 de octubre de 1974 en San Juan, Puerto Rico, donde vivió hasta los 3 años.

Sus padres eran miembros de la secta La Familia Internacional, lo que los llevó a vivir como misioneros durante la década de 1970 en América Latina antes de regresar a Estados Unidos.

River Phoenix -nominado al Oscar a Mejor actor de reparto en 1988- murió a los 23 años el 31 de octubre de 1993 por una sobredosis.

Phoenix es parte de una familia de cinco hermanos, todos dedicados a la actuación por iniciativa de sus padres: River, Rain, Liberty Butterfly y Summer.

River Phoenix -nominado al Oscar a Mejor actor de reparto en 1988- murió a los 23 años el 31 de octubre de 1993 por una sobredosis en un club nocturno de Los Ángeles en el que estaban presentes Joaquin y Rain.

Vivió en México y Cuba durante una pausa en su carrera de actuación después de la muerte de River.

4. Sus papeles más aclamados y sus nominaciones al Oscar

Joaquin Phoenix es un experimentado actor, que ha aparecido en más de 30 filmes desde 1986, cuando obtuvo su primer papel a la edad de 12 años.

Pero no fue hasta el año 2000 cuando el artista fue nominado a los grandes premios de la industria cinematográfica de Occidente por su papel del emperador Cómodo en "Gladiador".

El emperador Cómodo es interpretado por Joaquin Phoenix en "Gladiador", del director Ridley Scott.

Fue nominado a mejor actor de reparto para el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA, pero no consiguió hacerse con ninguno de esos galardones.

"Johnny y June: pasión y locura" (Walk in the Line) fue la siguiente película que le trajo nominaciones demejor actor en 2005, incluido el Oscar, pero solo ganó el Globo de Oro (su máximo premio hasta la fecha).

También fue nominado al Oscar almejor actor en 2012 por "The Master: todo hombre necesita un guía" (The Master).

Quizás su fortuna cambie ahora con el Joker y sea este papel el que finalmente lo lleve a lograr la tan deseada estatuilla.

