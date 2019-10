Wos, el rapero que dio una lección social impresionante

"Estoy donde estoy en este momento también porque tuve esas oportunidades de las que hablo para llegar", explicó en un video de tan solo 59 segundos el "Wosito", tal como lo llaman afectuosamente en redes sociales a este joven exponente del rap freestyle.

Su testimonio se volvió viral en las últimas horas, porque condensa básicamente una enorme lección social sobre el mito de la meritocracia, versus la necesidad de la igualdad de oportunidades.

"Porque pude estudiar, pude ir a competir con la panza llena, porque no tengo que cuidar a mis hermanos, porque pude tener una constancia en el rap porque no me juzgaron, algo que hacen con un montón de otros pibes", advirtió Wos. Hoy tiene 21 años. Con 17 ganó como debutante en la Batalla de los Gallos, el campeonato argentino en el legendario Luna Park.

"Y tengo y tuve los medios para grabar mi música, que no a todos les sucedede de esa manera. Sería muy egoísta decir si yo llegué puede llegar cualquiera y el que no llega es porque no se esfuerza o porque no está haciendo lo suficiente, cuando muchas veces hay gente que se está rompiendo el lomo para llegar a algo y el contexto no la ayuda para nada", remató el "Wosito".

Su mensaje ya se diseminó sin límites. Si no lo viste, te lo dejamos a continuación: