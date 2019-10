Una mujer logra abordar un avión sin identificación ni boleto de embarque

Las autoridades estadounidenses investigan cómo una mujer logró pasar los controles de seguridad y abordar un avión de la compañía Delta a pesar de no contar con su identificación ni con una tarjeta de embarque.

De acuerdo con un informe policial recogido por los medios locales, el incidente tuvo lugar la mañana de este sábado en el aeropuerto internacional de Orlando (Florida), cuando la mujer, identificada como Sylvia Rictor, subió a la aeronave con destino a Atlanta.

Rictor fue detectada cuando ocupaba el asiento de otra pasajera y afirmaba que no tenía intención de moverse del lugar. Ante la negativa de Rictor, la pasajera avisó a los miembros de la tripulación, quienes no encontraron el nombre de la intrusa en la lista de pasajeros, por lo que la interrogaron y le pidieron en repetidas ocasiones sus documentos. La mujer indicó que no podía enseñar su boleto de avión porque lo había tirado y mostró una foto de su teléfono, que para ella contaba como su identificación.

Finalmente Rictor fue retirada del vuelo y escoltada por oficiales de la Policía para abandonar el terminal. La aerolínea se disculpó a través de un comunicado por el incidente y el retraso que este causó. También indicó que está trabajando con la Policía local y la Administración de Seguridad en el Transporte en la indagación del caso, además de realizar su propia investigación.

Los funcionarios de seguridad revisaron exhaustivamente a todos los pasajeros a bordo, haciendo que el avión despegara casi tres horas después de lo programado. No se ha aclarado si se han presentado cargos contra la mujer.



Fuente:ActualidadRT