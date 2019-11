Nuevo challenge: Arrojar cosas sobre la cabeza

Los jóvenes están constantemente en búsqueda de nuevas formas de diversión .



En los últimos días han circulado varios videos, de el nuevo reto, lanzarse cosas por la cabeza, si así como lees. El mismo consiste en formar un circulo con amigos arrojando un objeto hacia arriba con la incertidumbre de no saber donde caerá.



El riesgo aumenta, dependiendo del objeto que los jugadores deciden lanzar, volviéndose así más o menos peligroso.

forced my friends to do a tiktok trend with me 😌 pic.twitter.com/XCJAz9cHWm — larri (@larrayxo) November 19, 2019

Her: He’s probably out cheating



Me and the boys: pic.twitter.com/2O8tN9eyXZ — Cryptic (@CrypticNoOne) November 19, 2019