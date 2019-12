Too much: Influencer sanjuanina infartó a todos en Instagram

"A nadie le importa lo que opines sobre el cuerpo de alguien más, tampoco interesa si es de tu agrado o no." Asi comienza la descripción de la foto publicada por Celeste Achem, una joven influencer sanjuanina de 18 años que impacta en las redes cada vez que sube una publicación.

Ya sea por su sensualidad o por el mensaje que intenta dar en sus publicaciones, "Cele" como la conocen sus más cercanos, rompe esquemas en los coprovincianos que utilizan esta popular red social. Estas fotos no fueron la excepción. Más de 3300 me gusta acompañaron a Cele en su posteo.

"No deberías fijarte en cómo se viste o con quien se desviste, como se saca una foto, lo que sea que haga. Directamente, si no te gusta, no mires. Deja que cada uno hace lo que quiera y viví, que te vas a pasar la vida mirando lo que hace el otro, perdiendote todo lo lindo que hay para disfrutar. " Escribió la joven con más de 24 mil seguidores en esta red social.