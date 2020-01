Fue a pescar pero el pescado fue el

Tan surreal como asombroso, fue el infortunio hecho que vivió, Muhammad Idul, un joven indonesio que sufrió un impresionable accidente cuando se encontraba pescando con un amigo en un pueblo de Indonesia. Ocurrió el pasado 19 de enero, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas.

Era de noche, ambos salieron cada uno en su bote, se alejaron unos quinientos metros de la orilla y cuando su amigo Sardi encendió una linterna, el animal saltó del agua y atacó a Muhammad, atravesándole el cuello y tirándolo al agua.

Noticias Relacionadas Video: Minie sacada boxea a guardia de seguridad en las Vegas

"Saltó del agua y me apuñaló el cuello", declaró el joven a la BBC después de haber sobrevivido al ataque del pez de 75 centímetros de largo que quedó incrustado en su cuerpo.

“El pez espada no tolera la luz, por eso saltó del agua y me apuñaló”, explicó después y continuó su relato: “Le pedí ayuda a Sardi, él me impidió tratar de sacar el pescado para evitar el sangrado” dijo.

Noticias Relacionadas Video viral: una chica demostró cómo destapar un vino sin sacacorchos y es furor

Los jóvenes regresaron a la playa, mientras tanto, el pez espada -aún vivo- revoloteaba intentando escapar, lo que obligó a Muhammad a sostenerlo con fuerza.

El viaje al hospital más cercano demoró 90 minutos. Al llegar, los médicos cortaron el pez a la mitad, dejando solo su cabeza, pero no pudieron continuar con la operación ya que no disponían del material necesario. Para ello, fue necesario trasladarlo a un hospital de mayor envergadura.

El director del centro médico, Khalid Saleh, dijo que nunca había visto un caso similar y asignó a cinco médicos para que retiraran cuidadosamente lo que quedaba del pez en una cirugía de una hora de duración.

Actualmente, Muhammad está a salvo. Tiene el cuello vendado, lo que restringe sus movimientos, pero dice que ya no tiene más dolores. "Estamos monitoreando su condición. Puede ser dado de alta en unos días, pero aún no puede regresar a su pueblo porque necesita más controles", explicó Khalid Saleh.

A pesar del accidente, Muhammad se niega a abandonar la pesca: "Solo necesito ser más cuidadoso", concluyó.

Fuente: Filo.News