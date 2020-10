Virus asegurado: chupó todas las cornetas que vendió en el banderazo

Un asqueroso video se difundió en las redes sociales y se hizo viral. Aunque ocurrió durante el banderazo del 12 de octubre contra el Gobierno nacional, se conoció recientemente. Un vendedor ambulante chupó todas las cornetas que vendió (y las que no, también).

En plena pandemia y crecimiento de contagios, un vendedor de cornetas de La Plata se las lleva a la boca una por una antes de venderlas en la marcha opositora al gobierno. pic.twitter.com/xxYipqiseS — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) October 14, 2020

Los manifestantes se habrán sorprendido luego, pero la acción del hombre, si bien nada higiénica, tiene algo de lógica: no quería vender las cornetas celestes y blancas si no funcionaban. Entonces, se metió a la boca y sopló todas; una por una. Aunque, claro, no tuvo en cuenta que hace 7 meses el mundo está sumido en un pademia.

El hecho ocurrió en La Plata y la escena fue registrada por varias personas. Un internauta comentó: "Somos maravillosos, merecemos extinguirnos".