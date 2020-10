Un nene pidió una muñeca porque quiere ser el mejor padre

Una mamá tomo la decisión de dejar ser a su pequeño hijo. El quería una muñeca y ella no dudo en regalársela. El motivo del pedido radica en que el nene quiere ser el mejor padre del mundo.

Rocio compartió su acción a través de su cuenta de Facebook. En la misma se pueden ver las las fotos de su hijo, un niño que pidió a una muñeca de regalo para aprender con ella a ser el mejor papá del mundo.

Cientos de comentarios en el posteo aplauden la actitud de la mamá. Ya que este acto es un modo de luchar contra los mitos de la masculinidad, cumpliendo el sueño del niño. A su vez este regalo le enseña que dedicarse a los quehaceres en el hogar y a cuidar a los hijos no lo hace menos hombre.

La inquietud de como ser padre es lo que llevo a su pequeño hijo a elegir el peculiar regalo. AL principio decidió practicar con los juguetes de su hermana, pero cuando esta se los negó, solicitó la suya propia.

Noticias Relacionadas Atropellaron a un nene de 1 año mientras empujaban un rastrojero

Según Rocio: "Mi hijo me pidió una muñeca y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está super feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me asegura que le estoy dejando un excelente hombre a este mundo".