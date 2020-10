Estremecedor: grabaron cuando una perra cavaba la tumba para su cachorro muerto

Un triste acontecimiento ocurrió en Filipinas y una familia pudo captarlo en video en el momento justo.

Una perra presenció la muerte de su cachorro y de inmediato se dirigió al patio de la casa y comenzó a cavar una tumba. Así lo comentó Lenny Rose Ellema, la dueña de "Bettie". "No la entrenamos para hacerlo. Estábamos muy sorprendidos cuando lo hizo por primera vez el año pasado. Es una perra especial", comentó.

Noticias Relacionadas Allanaron su domicilio y le encontraron 10 mil pesos falsos y una moto

Sa tuwing namamatayan siya ng anak siya na mismo naglilibingud83dude25 wawa nman baby ko Posted by Lenny Rose Ellema on Wednesday, September 16, 2020

No es la primera vez que sucede. Ellema describió otra desgarradora escena con la perra cuando trataba de amamantar a su cachorro ya fallecido: "Yo trataba de retirarlo, pero no me permitía hacerlo, entonces lo dejé allí hasta que estuviera lista para sepultarlo".