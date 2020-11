Por culpa del correo no pudo cobrar su premio de la lotería

La "afortunada" es Sue Burgess es una mujer de 62 años de Tallahassee, en Estados Unidos. Ella colapso de felicidad al saber que fue la flamante ganadora de un boleto de lotería que había comprado a finales de julio fue premiado con 1.000 dólares. El problema fue que la felicidad no es eterna y en este caso se esfumo rápidamente. Esto fue porque el correo no llevo en el tiempo debido su boleto al organismo correspondiente.

Según explican cuando el número de Burgess fue premiado, tuvo dos opciones. La primera era llevarlo a la administración local y la segunda era mandar el boleto por correo. El problema es que debido a la pandemia de coronavirus, la administración estaba cerrada. Por lo que tuvo que optar por la segunda opción.

Ella envió su boleto pero por temas que ella no entiende este no llegó a tiempo a la administración. Cuando Burgess preguntó a los empleados de la administración por lo sucedido, estos le dijeron que “sin billete” no había premio .

La mujer comentó que: "Elegí el correo certificado porque se suponía que no iban a fallar. Por seguridad, este tipo de correo suele tener prioridad”. Desde la administración de lotería dicen que son conscientes de la situación pero que nunca recibieron el ticket.

La consternación la inundaba pero ella no bajo los brazos. Por ello, Burgess se puso en contacto con el Servicio Postal para buscar una solución a su problema. Y es que si finalmente el envío llega a la administración y el matasellos indica la fecha en la que fue enviado. Estas pruebas fueron lo que le dio la posibilidad de cobrar su premio.

Si bien el ticket nunca apareció, pero ante la humillación que significó el caso, decidieron hacerse cargo del error y pagarle el monto por el premio que la mujer había ganado. "Estoy muy emocionada de que la comisión de la lotería me haya enviado el cheque", dijo Burgess y agregó que planea usar el premio para reparar su arandela rota y comprar neumáticos nuevos.