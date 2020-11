Un jubilado tocó el acordeón frente al hospital donde está internada su mujer

Un hombre, de origen italiano, conmovió las redes sociales: le entregó un concierto de acordeón a su esposa, quien permanece internada por estar contagiada de Covid 19. El video recorrió el mundo y generó millones de mensajes esperanzadores.

Stefano Bozzini es un hombre de 81 años al que las restricciones no le han permitido visitara su mujer, Carla Sacchi. Por eso, se plantó con un acordeón bajo la ventana de su habitación y tocó durante una hora.

En la grabación, Bozzini está sentado sobre un taburete cerca del centro médico para deleitar los oídos de su cónyuge. Varias personas —entre ellas la esposa del músico— se asoman a las ventanas del hospital para seguir el recital.

"Siempre me piden que toque y no me detengo", explicó Bozzini. "Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara, pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que solo bailara conmigo", añadió el hombre, que lleva