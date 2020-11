'Sin mover el culo, combatimos el virus': mirá la original campaña contra el Covid

Una campaña de concientización muy original, acerca de respetar la cuarentena durante la pandemia, se volvió tremendamente viral en las redes sociales. Dentro de la misma el protagonista relató lo que fue vivir durante el 2020, contando que se convirtió en un héroe por haber combatido el Covid 19 "sin mover el culo de casa".

Esta producción audiovisual comienza con el relato de un joven llamado Anton Lehmann, quien comienza a detallar como fue atravesar la pandemia del coronavirus en el año 2020. "Yo acababa de cumplir 22 años, estudiaba ingeniería en Chemnitz, cuando llegó la segunda ola. 22 años. Con 22 años lo que quieres es ir de fiesta, estudiar, conocer gente nueva y todo eso. Ir de compras con los amigos... Pero el destino tenía otros planes para nosotros", expresó.

Al mismo tiempo que este personaje cuenta detalles de su experiencia, en el video se pueden apreciar imágenes de la pandemia con una melodía triste de fondo. En ese momento Lehman contó que "un peligro invisible" comenzó a amenazar todo en lo que ellos creían, llegando al punto de que el futuro de su país estaba en sus manos.

"Y de repente, el destino del país estaba en nuestras manos. Así que reunimos todo el coraje que teníamos e hicimos lo que se esperaba de nosotros. Lo único que era correcto. Lo que hicimos fue... nada", relató el chico dando un giro de 180° a esta particular historia.

"Absolutamente nada. Más vagos que los mapaches. Noche y día, sin mover el culo de casa, luchamos contra el virus. Nuestro sofá era 'el frente'. La paciencia, nuestra arma. A veces me acuerdo de aquellos días y se me hace imposible no sonreír. Era nuestro destino. Así es como nos convertimos en héroes en aquel invierno del coronavirus del 2020", sentenció el protagonista de esta original campaña de concientización alemana.