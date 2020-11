Gatito endeuda a su familia

En Tailandia, un gato se fue de casa y regresó tres días después habiendo contraído 'deudas'. El hecho se llevó a cabo en la ciudad de Chiang Mai.

Cuando el dueño volvió a ver recientemente a su mascota, observó que el animal llevaba alrededor del cuello un cordel del que colgaba una nota. En la misma pudo leer un texto que decía: "Su gato no dejaba de mirar las caballas en mi tienda, así que le di tres". La dueña de la pescadería que alimentó al felino se identificó como "la tía May del callejón 2". Para que no sea eludida la deuda escribió su número.

La historia del gato se hizo rápidamente viral en la red social Facebook. Por un lado, lo emotivo de reencontrase con el pequeño, pero por otro lado lo gracioso de la nota. Esta publicación logró más de un millar de 'me gusta'.

Algunos usuarios de la plataforma apuntaron que la mascota parece satisfecha y sin arrepentimiento de su hazaña. Mientras, otros aconsejaron al dueño pagar por el pescado que la vendedora le dio a su mascota y elogiaron a la mujer por cuidar del animal.