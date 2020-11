Organizó un Baby Shower para revelar la infidelidad de su esposa

Un hombre reveló en pleno baby shower que su esposa estaba en realidad embarazada de otra persona. Quien estaba en la misma fiesta ya que es su mejor amigo. A su vez, expuso ante todos un video que demostró la veracidad de la infidelidad. El suceso fue grabado y subido a las redes sociales. El hecho ocurrió en Perú.

El suceso ocurrió luego de que un hombre comenzara a sospechar que su esposa lo estaba engañando y también a suponer que el bebé que ella estaba esperando podría no ser suyo. Por ello es que empezó a realizar una investigación. Lo que se encontró no fue de su gusto. Ya que al revisar unas cámaras de seguridad, encontró un video de su esposa con su mejor amigo, desnudos, en toalla, tras darse una ducha. De inmediato, solicitó un examen en el hospital para verificar si el hijo que esperaba su mujer era o no de él. Esto teniendo en cuenta el tiempo de gestación. Lo que según la mujer había indicado que llevaba 4 meses, aunque los exámenes decían que eran 6 meses.

Luego de esto esperó a la fecha del baby shower, pidió un micrófono y reveló los resultados ante todos sus conocidos. A su vez, mientras su esposa le pedía que parara y que debían hablar sobre lo sucedido, aprovechó para exhibir el video que demostraba la infidelidad con su amigo, quien también asistió a la fiesta. Este hecho llevo a que todos los presentes repudiaran al verdadero padre del bebe, quien estaba con su pareja.

El impactante momento fue grabado por uno de los testigos que no dudo en subirlo a las redes sociales.