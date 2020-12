LerenaRacista se volvió tendencia por repudiables tuits viejos

Después de que varios jugadores de la Selección Argentina de Rugby, mejor conocida como Los Pumas, fueran escrachados por unos posteos discriminatorios y xenófobos que realizaron hace varios años, lo cierto es que la tendencia creció y varios famosos como Nati Jota, Martín Cirio, Marley, entre otros, cayeron en la volteada.

Ahora, Ángela Lerena es la que apareció en el apuntado debido a antiguos tweets suyos. La esposa de Alejandro Bercovich y periodista deportiva quedó escrachada por algunos posteos de hace una década atrás. El más resaltado de todos fue el que hizo un 8 de diciembre de 2010 mientras se jugaba un partido del Torneo Apertura de ese entonces.

'El Godoy Cruz-Racing se parece demasiado a un Brasil-Argentina como para que encima el gol lo haga un jugador de tez negra', lanzó. Hubo un usuario que en ese entonces la trató de racista, algo que la comentarista respondió: '¿Por qué? ¿Es discriminatorio decir que Brasil tiene jugadores negros?', sostuvo.

Pero no es lo único ya que la comunicadora apuntó duro hacia Cristian 'Ogro' Fabbiani, expareja de Amalia Granata. 'Que gordo y feo que es el Ogro Fabbiani, el fútbol hizo que tipos como el no mueran vírgenes' y 'Lo bueno de ver a Fabbiani es que todos pensamos, bueno taaan gorda no estoy', disparó.

Después, ante la respuesta de un colega suyo como Matías Palacios, la mujer resaltada contestó: 'Y lo gordo que está, ¿viste? A este ritmo, en cinco años revienta'. Tras la viralización de todo esto, el hashtag #LerenaRacista alzó el primer puesto del Trending Topic de Twitter.

Cabe resaltar que semanas atrás, cuando Diego Schwartzman pasó por primera vez a las semifinales de Roland Garros, pero como su gesta también lo hicieron Nadia Podoroska y Gustavo Fernández, en sus respectivos cuadros, Ángela escribió un tweet que generó mucha controversia.

'Tres argentinos en semis de Roland Garros: @gustifernandez4 no camina; @dieschwartzman es petiso; @nadiapodoroska es mujer. Si te quieren sacar de la cancha por tu cuerpo, género, orientación sexual o dinero ¡no les creas! El único requisito para hacer deporte es tu deseo', aseguró.

El repudio llegó y Lerena aclaró: 'Mucha polémica por este tuit. Me dicen que ser mujer o bajo no tiene nada que ver con tener una discapacidad. Sí, tiene que ver: son razones para excluirte del deporte. Pero, además, revisen sus ideas: tener una discapacidad tampoco tiene nada de malo. Todos somos valiosos', sentenció.