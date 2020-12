Un joven se implantó aletas porque se percibe como transespecie

Se trata de Manel De Aguas un catalán de 24 años que se autopercibe transespecie. Esto fue lo que lo llevó a implantarse dos aletas a los costados de la cabeza.

En uno de sus posteos indicó que: "No me considero cien por ciento humano. Mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce". Este momento se desarrollo en su búsqueda por conectarse más con las naturaleza. El implante se llevó a cabo en Japón. El procedimiento consistió en colocarse dispositivos en su cabeza.

Estos implantes son dos aletas de silicona de 500 gramos, que él mismo diseñó y que están conectadas a un microchip apoyado sobre la nuca. El artilugio insertado entre su piel y hueso craneal le permite sentir vibraciones de sonido, la humedad, la presión y la temperatura.

El joven subrayó que desde pequeño se sintió conectado con los peces. Su familia lo apoyaba pero siente miradas de rareza en la calle, aunque no le afecta.

En cuanto al aporte del dispositivo, detalló que le permite experimentar "un sonido vibratorio que viaja a través del hueso" y que es "difícil de explicar si no lo vives".

Noticias Relacionadas Estrenos nacionales online para comenzar el mes

Manuel expresó las partes negativas del implante. Ya que siente molestias "Solo a nivel de la piel. Son bastante pesadas las aletas. por eso me las quito para dormir". Sin embargo pretende crear unas nuevas que sean más ligeras.

De Aguas se sumó al movimiento del británico Neil Harbisson. Quien es el primer ciborg reconocido legalmente por un gobierno. Un cíborg​ o cyborg es definida por ser una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos​ generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología.​