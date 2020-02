Dejó de ser sacerdote para convertirse en actor porno

Norm Self es un hombre de 85 años, residente en el estado de California, en Estados Unidos. Podría ser un hombre con una historia como cualquier otra, pero este sujeto se destacó por dejar el celibato para dedicarse a la industria del porno. La frase "nunca es tarde para vivir" parece el rótulo ideal para el caso de este hombre.

Norm se crío en una familia conservadora y religiosa. A la edad de 18 se unió a la iglesia y con el paso del tiempo se transformó en sacerdote de la congregación local. Con 20 años se casó con una mujer y permaneció en una relación heteronormativa, hasta que a los 48 se dio cuenta que no era realmente feliz y se divorció.

Años más tarde, Self se unió a la iglesia, pero descubrió que aqui tampoco era feliz, y la abandonó. Luego de esto comenzó a vivir con un hombre, con quien empezó a vivir nuevas experiencias luego de que este lo invitara a participar de una película erótica.“Vamos a tener relaciones sexuales de todos modos, ¿por qué no convertirlo en una experiencia liberadora en lugar de esconderlo en las sombras?”, contó en una entrevista que forma parte de un documental de Channel 5 OAPS, "On The Game: The Sex Business".

El ex clero, ahora va por el rodaje de su tercer película porno, y al parecer, finalmente logró encontrar su felicidad a pleno.