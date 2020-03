La receta de Nicole Neumann para "estos días"

View this post on Instagram

Buen du00eda!!!!! Otro du00eda de Sol y calor, lo cual ayuda mucho en estos momentos ..... Acu00e1 les dejo unos ejercicios para deshacerse del estru00e9s, recuerden que el estru00e9s , la fatiga, solo baja nuestras defensas y nadie quiere eso!!!!(trayendo de retener entre 5 y 10 respiraciones en cada postura) Arriba !!!!!!Mente positiva, sistema inmunitario fuerte!!!!ud83cudfe1ud83dude4cud83dude4fud83dude0a Pd:tambiu00e9n viene bien antes de dormir, xq descansar bien, es muy importante a su vez para el sistema inmunolu00f3gico