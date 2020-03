Ni Barney se salva: un hombre disfrazado fue detenido por romper la cuarentena

Un curioso hecho se produjo en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. Lo que sucedió fue que los efectivos policiales de dicho lugar, realizaban su trabajo normalmente, controlando que nadie rompa el aislamiento preventivo y obligatorio por el que está atravesando todo el país.

Sin embargo, esta no iba a ser una jornada laboral común y corriente, ya que oficiales divisaron al famoso personaje infantil, "Barney" el dinosaurio, manejando una motocicleta. Ante esta particular situación las autoridades hicieron que esta persona detuviese su vehículo para consultarle porque razón no estaba cumpliendo la cuarentena.

[ COVID-19 ]

?? Cuarto reporte sobre la actuación de las fiscalías federales en casos de violación del aislamiento social preventivo y obligatorio.

uD83DuDC49uD83CuDFFB Nota: https://t.co/aF1nRtO4Ts pic.twitter.com/fTpDoLXqhm — Fiscales (@FiscalesGobAr) March 30, 2020

Frente a este cuestionamiento, el hombre que portaba este llamativo disfraz manifestó que se dirigía a animar a unos niños. Esta claramente no es una razón válida para justificar la circulación de este hombre por la vía pública, por lo que fue detenido por las autoridades en cuestión. Más tarde, el hombre confesó que en realidad tenía la intención de ir a visitar a su novia.

Finalmente, este comerciante de 52 años fue imputado por violar la cuarentena obligatoria, quedó bajo investigación y le retuvieron su motocicleta, ya que no presentaba la documentación correspondiente.