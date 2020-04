Por hacerse el canchero: fue a toda velocidad y destrozó su Porsche

Un hombre llamado Benjamin Chen protagonizó un particular hecho en Estados Unidos. El hombre quiso poner a prueba su automóvil de lujo, un Porsche Carrera GT modificado, conduciendo a toda velocidad por las calles de New York que, a raíz del aislamiento social, se encontraban prácticamente vacías.

Lamentablemente para él, esto no terminó para nada bien ya que terminó chocando no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a cuatro vehículos distintos que se encontraban estacionados a la orilla de la avenida Once de Manhattan. Lógicamente los testigos de esta situación contactaron a las autoridades, que no tardaron en hacerse presentes en el lugar.

Instantes después, Chen se percató de la presencia de los policías e intentó huir, siendo rápidamente capturado por los uniformados, que posteriormente procedieron a aprehenderlo por esta reprochable actitud. Minutos después se descubrió que el conductor estaba alcoholizado.

Se averiguó que este Porsche Carrera GT de color azul está valuado en unos 750.000 dólares, pero se calculo que los arreglos que necesitará el vehículo para poder funcionar correctamente otra vez, tendrán un costo de 400.000 dólares.