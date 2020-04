Desesperado por el coronavirus, se volvió viral: "¿Con qué coño doy de comer yo a mi familia?"

En los últimos días se viralizó el video de un camionero español que se encuentra agobiado por los impuestos en medio del parate de la actividad económica por la cuarentena. Toño Corcoles Vazquez se volvió viral en las redes sociales y despertó críticas, elogios en varios países, incluso en Argentina, donde se debate si es necesario reforzar las ayudas para monotributistas, trabajadores autónomos, independientes y pymes.

Toño Corcoles Vazquez vive en Barcelona y trabaja como camionero. En su video comienza relatando que su asesor contable lo llamó para preguntarle en qué cuenta piensa depositar el pago de impuestos correspondientes al primer trimestre del año. El camionero gritó con indignación: “¿Cómo teneis los cojones en el gobierno de seguir cobrando impuestos, ostia? Me cago en la madre que los parió. Que sois unos cabrones, unos hijos de puta”.

Durante el video, el camionero relata que si no puede trabajar por la cuarentena obligatoria, tampoco puede juntar el dinero suficiente para pagar los impuestos. Por eso se enfurece al hacer las cuentas. “El mes pasado, dos seguros de autónomos, de mi hermano y mío, 600 pavos (euros). Ahora los impuestos, otros 1000. ¿Pero de dónde coño voy a sacar el dinero si no estoy trabajando?”, se pregunta el Toño ante la cámara.

Luego mencionó que ya solicitó la ayuda que ofreció el gobierno español, pero recién podrá cobrarla en dos meses. “¿Con qué coño doy de comer yo a mi familia este mes y medio? Que no tenemos un duro (euro). Somos un país de mierda por culpa vuestra, coño”. Por otro lado, lamentó que para los trabajadores solo hay “impuestos, impuestos y más impuestos”.

El camionero español publicó en Facebook: "NO ME IMPORTA QUE SE COMPARTA ESTE VÍDEO,ES MÁS,ME GUSTARÍA QUE LO HICIERAIS. Perdonad por mis formas en el siguiente vídeo pero es que estaba demasiado quemado a la hora de grabarlo aunque sigo pensando exactamente lo mismo. De todos es sabido que los políticos son unos jetas y unos sinvergüenzas,lo que no sabíamos es que pudiesen alcanzar este punto. Lejos de aliviarnos por lo menos en el aspecto económico (sobre todo al sector autónomo) lo que hacen es agravar más el problema friéndonos a impuestos en vez de congelar sus pagos. Yo personalmente gracias a dios puedo mantenerme una temporada,pero sé de gente que ya lo está pasando mal en estos momentos y ya no disponen de liquidez para comprar alimentos"