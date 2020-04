La respuesta de Luisana Lopilato tras el supuesto maltrato de Michael Bublé

Durante el fin de semana, las redes se hicieron eco de un video publicado por Luisana Lopilato en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores hicieron eco de un supuesto maltrato que realizó su pareja, Michael Bublé, hacia ella.

Cuando comenzo el aislamiento, la pareja comenzó a compartir en redes videos de su vida cotidiana, involucrando ejercicios y recetas de cocina para acompañar a sus seguidores. En algunos de ellos, los movimientos del cantante llamaron la atención de muchos seguidores. En las redes comenzaron a proliferar comentarios que daban cuenta de una supuesta relación violenta entre los artistas.

Luego de la polémica, la actriz aclaró que esto no era así. La ex "Casados con hijos" decidió grabar un video en su IGTV, donde desminitíó la posibilidad. Este video lo hizo acompañado de su marido, quien fuera el protagonista de las críticas del fin de semana."Estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse. Es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron que, por suerte, yo no sufro." Comentó.

Junto a su esposo, la actriz comentó que estaba muy feliz de que se preocuparan por estas cuestiones, pero hizo énfasis en que ella no era una mujer maltratada: "Es importante estar atentos para poder ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal. Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema . Estoy orgullosa de ser argentina. Y sus mensajes me demuestran una vez más todo el amor que me tienen y que nos tienen. Gracias pero este no es mi caso”. Cerró la actriz en su alocución.