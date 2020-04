Los africanos que bailan con los ataudes: ¿Al "Bailando por un sueño"?

Seguramente ya tenés aunque sea un video donde hayas visto sus caras y su peculiar danza. La cara de estos africanos, seguro te suena. El humor negro logró convertirlos en medio de la pandemia, en el meme del momento. Se trata de un grupo de hombres, conocidos como los "Dancing Pallbearers", llevando un cajón sobre sus hombros, disfrazados con trajes especiales y bailando a todo ritmo. Esta danza tiene que ver con una gran tradición que se lleva adelante en muchos países del mundo: darle al muerto un último baile, una despedida.

Detrás de los "Dancing Pallbearers" se encuentra Benjamin Aidoo, quien inició su empresa fúnebre en Ghana hace varios años atrás y difícilmente se le haya ocurrido que su fama llegaría a ser mundial. A raíz del fenomeno mundial en el que se convirtieron, el protagonista de los "Pallbearers" brindó una entrevista a la periodista argentina Noe Antonelli

En esta nota, el africano contó que su empresa la inició a mediados del 2003, donde comenzó en el negocio fúnebre de una manera bastante particular: "Empecé llevando al difunto al cementerio y después de un tiempo decidí darle un giro, así que agregué la coreografía, y hasta ahora lo he estado haciendo durante 18 años, muchísimo tiempo", dijo desde algún lugar de Ghana.

Benjamin contó que están al tanto de las repercusiones de su trabajo, que dieron la vuelta al mundo: "La gente me está llamando de todas partes del mundo contándome lo que está pasando con los videos, haciendo memes, así que me siento un privilegiado y estoy feliz por eso. En esta cuarentena, con este coronavirus, la gente está encerrada, algunos están parcialmente encerrados, como aquí en Ghana, pero en algunos otros lugares están completamente encerrados. Que usen mi video para alegrarse me hace sentir un privilegiado y me pone muy feliz", explicó.

La periodista les contó sobre ShowMatch, y que es lo que se realiza en el popular certámen conducido por Marcelo Tinelli. Noe, les preguntó si se animarían a formar parte de una eventual participación en el Bailando 2020: "Cuando nos inviten vamos a ir, vamos a estar ahí. Incluso al programa sí". Teléfono para Fede Hoppe y el "Chato" Prada