Violó la cuarentena para tomar sol y las redes no la perdonaron

Sara tiene 83 años y este martes rompió la cuarentena para ir a tomar sol a los bosques de Palermo. Ante la mirada de Policías de la Ciudad y de varios vecinos, desplegó una reposera en el pasto y se sentó como si nada extraordinario ocurriera en el mundo.

La señora, vecina de la zona, quería que la dejen hasta las 15.20, cuando se cumpliera la hora reloj que estuvo expuesta al sol. Además, les pidió colaboración a los oficiales, porque, según les dijo: "Colabore usted conmigo que soy una vieja que necesita aire y sol. Sea usted una persona bondadosa. Debería ser una persona bondadosa, no una persona que venga a hincharme y a jorobar porque no estoy contagiando a nadie..Necesito aire y sol”.

La jubilada estuvo alrededor de 30 minutos. Luego, a la hora señalada, se levantó y se fue. Pero no terminó ahí: la policía la acompañó hasta la casa y le labró un acta: fue imputada por violar la cuarentena.

En Twitter, "Palermo" se convirtió en tendencia. Rápidamente empezaron a circular chistes y memes. Por otro lado, la mujer abrió una nueva grieta en las redes, entre las personas que apoyan la actitud de Sara y los que la critican. Los que se plantearon en contra afirmaron que tuvo un trato preferencial por ser vecina de Palermo. "A mí sí me parecía importante la nota de la mujer tomando sol en Palermo, es la explicación gráfica del egoísmo social: no me importa el otro, el enfermero que se murió, los pibes encerrados, distraer a la poli mientras nadie les toma la denuncia a las mujeres, quiero mi sol", dijo una usuaria en la red del pajarito. Mientras que otros aprovecharon para pegarle al ex presidente Mauricio Macri y publicaron: "No es Mauricio, es una señora de Palermo".

