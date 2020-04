El emotivo regalo de una televidente a un periodista de Canal 13

Una televidente de Banda Ancha envió una foto mostrando la dedicatoria que le realizó a Daniel Tejada, periodista y conductor del mencionado programa. Era un muñeco de tela a escala tejido a mano hecho en homenaje al periodista. La mujer habló con el móvil de Canal 13 y contó los motivos que la llevaron a hacer la representación en cuestión.

Elsa Castillo comentó que teje y hace muñecos desde muy pequeña. Hoy, a raíz de la pandemia provocada por el coronavirus, la mujer comenzó a estar más pendiente de los noticieros. Fue en este contexto que comienza a ver Canal 13, más precisamente Banda Ancha, y en homenaje a Tejada, decide hacer una figura a escala en representación al periodista: "A mí no me gustaban mucho los noticieros pero el noticiero de Canal 13 que conduce Daniel me gustó mucho porque informan con claridad” Destacó la tejedora.

El muñeco de Daniel Tejada, acompañado de las demás creaciones de Elsa

Elsa contó que trabaja como enfermera, pero debido a sus problemas de salud, pertenece al grupo de riesgo que debe permanecer en su casa para cuidarse del Covid-19. Es por ello que aprovecha sus días para tejer y coser muñecos, además del ya mencionado en homenaje al periodista: "Hay que ponerle el pecho a la situación quedándose en casa".

La mujer sigue tejiendo y haciendo pedidos, los cuales puede llevar a domicilio en caso de ser requerido. Para contactarse con la mujer, podrás comunicarte al 2645111717.