Increíble: grabaron a un barco que flota en el aire

Un particular video comenzó a circular por las redes sociales en las últimas horas. En esta grabación, realizada con un teléfono celular, se puede apreciar como un barco no navega por el agua, como es habitual, si no que se encuentra flotando por los aires.

La filmación no tardó en viralizarse en las redes sociales, impactando a cada uno de los usuarios que lo veía. Estas imágenes fueron tomadas en las playas de Maunganui, dentro de Nueva Zelanda. En este lugar, una mujer llamada Monika, grabó este inesperado hecho.

Posteriormente, la autora de este video declaro lo siguiente: "Filmé este fenómeno óptico que hacía que un barco pareciera estar flotando en el aire", rompiendo la ilusión de más de uno de los internautas que pensaron que esto era real, cuando se trataba de una ilusión óptica.

Este es el video en cuestión: