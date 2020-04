¿Ovnis en la luna?: El impactante video de tres supuestas naves extraterrestres

A través de las redes sociales, se viralizó un video que muestra tres presuntos objetos voladores no identificados (OVNI), sobrevolando la luna. El video compartido por un camarógrafo aficionado canadiense, rápidamente, causó conmoción en los internautas.

En las imágenes, se pueden ver tres objetos ovalados de color plateado sobre la atmósfera lunar y que proyectan su sombra en la superficie.

Quien publicó el video en Youtube fue otro aficionado al fenómeno ovni, Jean-Michel Tenac. En su canal, el hombre aclaró que “Este video no es mío. Un amigo me lo pasó. Fue filmado hacia Montreal a última hora de la tarde con una Nikon P1000. Me dijo que regularmente filma la Luna durante el día, en el momento de la primera y última media luna. Creo que si una actividad oculta debe ser visible en la Luna, es en este momento, cuando la población no la observa, porque es de día y la primera o última media luna la hace más discreta”.

En Twitter, muchos usuarios, debatieron sobre la veracidad de las imágenes. Mientras algunos aseguran que es casi imposible que el material grabado este editado, otros, creen que el creador del video manipulo la grabación para colocar las tres presuntas naves espaciales gigantescas cerca de la órbita de la Luna.

Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos invitó a la población a quedarse en casa leyendo documentos sobre Ovnis, que acaban de desclasificar para el entretenimiento de las personas.