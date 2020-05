Una mujer recomienda tomar licuado de semen para combatir el coronavirus

Una madre vegana de 32 años, considera que las bebidas que contienen semen como agregado, como receta para fortalecer el sistema inmunológico, y poder evitar contraer cualquier enfermedad, como puede ser el coronavirus.

No hay evidencia médica concreta que respalde esta teoria, pero según Tracy Kiss, a ella le sirve de manera total. Esta madre de dos menores insiste que desde que empezó a tomar este brebaje hace 3 años, utilizando el semen de su novio, no contrajo gripe ni resfriado alguno nunca más.

La mujer aclaró que a pesar de que el esperma no se basa en plantas, consumirlo no es distinto de la lactancia materna, por lo que aún es compatible con su dieta vegana. "Encontré un método alternativo gratuito y vegano para estimular el sistema inmunológico del cuerpo. No siempre se sabe lo que hay en la medicina farmacéutica: es mucho mejor que el cuerpo tome algo que no contenga productos químicos", opinó Tracy.

Por último, afirmó: "No es muy diferente a una madre amamantando a su recién nacido para darles los nutrientes que necesitan. No es para todos, pero está lleno de vitaminas y no tuve un resfriado o gripe desde que lo bebí en 2017, también me lo puse en la cara para aclarar mi piel".