Mira el drástico cambio de un enfermero que sufrió coronavirus

Mike Schultz, es un enfermero apasionado por el fitness que se viralizó tras publicar en redes sociales una imagen del cambio drástico que tuvo su cuerpo tras haber sido un paciente de coronavirus durante 2 meses en marzo. El enfermero compartió en su cuenta de Instagram una comparación de su cuerpo un mes antes de contraer la enfermedad y después de salir del hospital. De hecho, en declaraciones a BuzzFeed News, indicó que perdió aproximadamente 22 kilogramos.

Mike Schultz publicó en su cuenta de Instagram "Quería enseñarle a todos que tan mal puede ser estar sedado por 6 semanas con un ventilador o intubado. Entre varias cosas, COVID-19 redujo mi capacidad pulmonar con la neumonía. Volviéndome más fuerte cada día y trabajando para aumentar mi capacidad pulmonar. Volveré a donde estaba de formas más sanas esta vez... Tal vez hasta haga cardio".

Noticias Relacionadas Wanda Nara terminó con el pechito al aire

El enfermero tuvo que internarse en el hospital el 16 de marzo, dos días después de regresar a Boston desde San Francisco, donde estaba con su novio. De hecho, la semana anterior la pareja estuvo en el Winter Party Festival en Miami Beach, donde al menos 38 personas se contagiaron del coronavirus.

Durante el tiempo que estuvo internado en el hospital, a Schultz no se le permitió ver a ningún familiar, convirtiendo a las llamadas a través de FaceTime en el único contacto que tenía con el mundo exterior. "No pensé que fuera tan serio hasta después de que las cosas comenzaron a ocurrir. Pensé que era lo suficientemente joven para que no me afectara, y sé que muchas personas piensan eso", expresó a BuzzFeed News.