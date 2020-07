Mirá la burra que la rompe en redes y tiene su propio merchandising

Recientemente, un particular video comenzó a hacerse viral en las redes sociales. En esta filmación en cuestión, se puede apreciar el conmovedor reencuentro de una burra con su dueño. El hecho tuvo lugar en España, más precisamente en un pequeño pueblo del municipio de "El Borge".

Se trata de la burra llamada "Baldomera", que vive en un pueblito de Málaga, en España. Este animal saltó a la fama por protagonizar un conmovedor video en donde se puede apreciar el reencuentro que tuvo con su dueño, llamado Ismael Fernández, un joven que nunca se esperó que su historia recorriera el planeta entero.

Esta grabación, que en un principio Rodríguez posteó de manera privada en su cuenta de Facebook y que luego pasó a estar en público a pedido de una amiga suya, ya posee más de 50 millones de reproducciones. Debido a la tremenda repercusión que tuvo esta historia, un gran número de marcas se mostraron interesadas en usar la imagen de "Baldomera".

El éxito fue tan grande, que tuvieron que contratar un abogado para que pudiera analizar todas las ofertas formales que llegaban desde distintas empresas, para poder obtener los derechos de imagen de este tierno animal. Actualmente, se pueden conseguir en la red tazas y remeras con la imagen de la burra.

Finalmente, en algunos medios españoles aseguraron que Rodriguez firmó un contrato millonario relacionado con su mascota. Sin embargo, el chico salió a aclarar que esto no es real y dijo que "no permitiría que ningún tipo de contrato implicase a Baldomera. Cualquier oferta que llegue es sobre el video. Baldomera no se toca".