Fin del mito: una página contestó cuánta azúcar tiene un porro

Las páginas que se encargan de sacar de dudas a cibernautas son muchas y, todas suelen tener una interacción fluida con las personas que los eligen. En esta oportunidad, un usuario les consultó a la cuenta de Twitter, ‘sinAzucar.org’ cuanta azúcar tiene un porro y la contestación se volvió viral.

La respuesta de 'sinAzucar.org' a la pregunta del cibernauta, fue "Tranquilo, no te producirá diabetes de tipo II. Tan solo pérdida de memoria, alteración de las capacidades cognitivas, depresión, ansiedad, psicosis y esquizofrenia".

La cuenta de Twitter 'sinAzucar.org' es un perfil que revela la cantidad de azúcar que tienen los alimentos. Sus publicaciones se basan en responder las preguntas de los usuarios que quieren conocer la cantidad de azúcar que contiene un determinado producto y si tiene azúcares ocultos.

El primer tuit de la página, fijado en su cuenta, es el siguiente: "No os obsesionéis con el azúcar. Si un día te tomas algo con azúcar (por ejemplo, la tarta tan rica que hace tu madre para tu cumpleaños) no pasa nada", asegura. "El problema está en un consumo elevado y continuado. El azúcar no es veneno, pero reduciendo su consumo mejorarás tu salud"