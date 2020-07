El video de la locura de una 'mujer araña' por ver un enfermo con Covid

View this post on Instagram

SE TREPu00d3 POR LA CORNISA DE UN HOSPITAL PARA VER A UN PACIENTE AISLADO: Una mujer trepu00f3 la cornisa del Hospital Muu00f1iz para ver a un familiar con COVID. El hecho ocurriu00f3 el jueves. Una oficial de la Policu00eda de la Ciudad y trabajadores del hospital ayudaron a la mujer para que bajara de allu00ed. u0026#34;Quiero ver a un familiar que estu00e1 internado y no me dejanu0026#34; habu00eda dicho la mujer.