Emoción de un de docente al recibir apoyo de sus alumnos en pandemia

A raíz de la situación de pandemia en el mundo todos los establecimientos educativos comenzaron a utilizar plataformas virtuales para poder dar clases pero no todos tienen la misma capacidad de adaptación al sistema y la situación muchas veces los supera. Esto le sucedió a un profesor de Quintana Ro, México, que tuvo enormes dificultades para continuar dando sus clases normales por internet a sus alumnos.

Llegó el momento en que les contó a sus jóvenes lo que le pasaba al borde del llanto y todos ellos, lejos de burlarse como ha pasado en muchos casos, le ofrecieron ayuda para poder seguir recibiendo educación.

No entiendo como hay personas que tratan mal a sus profesores. El día de hoy nuestro doctor tuvo algunos problemas técnicos durante su clase y se veía muy apenado y triste .. y pues bueno aquí sus alumnos alegrándole el día uD83CuDF1F



pueden apreciar como cambia su carita uD83EuDD7A?? pic.twitter.com/gdsyzPV3hm — erre (@reginahl_) August 21, 2020

"Nada más decirle que no se angustie, no se preocupe. Nosotros aquí le apoyamos y usted puede subir los videos a drive o como sea que nos mande el link y nosotros le ayudamos para ponerlo", le dijeron los jóvenes de manera conmovedora al profesor de quien no trascendió la identidad pero si sus imágenes.

Por otro lado otro chico le manifestó "Además su clase está muy interesante y bonita su clase".

El veterano profesor les respondió emocionado: "Muchas, muchas gracias. Gracias, estoy al borde del llanto". Mirá el video que fue compartido en las redes por internautas mejicanos.

Fuente Milenio 2020