Paren todo: 'Fabián Show' tendrá su propio documental

u26a1 @micasolange21 hablou0301 con @daro_ceballos sobre su proyecto audiovisual u201cQue no se acabe el showu201d, una peliu0301cula documental que recrea la vida de Marcelo Fabiau0301n Pereyra, conocido popularmente como Fabiau0301n Show. ud83cudfb6 Este personaje de la muu0301sica popular y el humor es oriundo de #Cou0301rdoba. En el Canal 2 de Bell Ville lanzou0301 su carrera en la televisiou0301n, donde se presentou0301 como un inteu0301rprete de clau0301sicos del cuarteto ud83dudd7a. Fue anu0303os mau0301s tarde, en el 2012, cuando saltou0301 del reconocimiento local al nacional cuando formou0301 parte del staff del programa Sin Codificar ud83dudcab u2b50 El documental comenzou0301 a gestarse hace anu0303os, tras la buu0301squeda de financiamiento. ud83dudcfd @daro_ceballos logrou0301 reunir la plata necesaria para llevar este proyecto a cabo y dar a conocer a uno de los personajes que marcou0301, con su personalidad exceu0301ntrica, el humor argentino. Fabiau0301n Show falleciou0301 hace 4 anu0303os en un accidente automoviliu0301stico al regreso de una presentaciou0301n. #fabianshow #fabianshowud83dudca5ud83cudfb6 #sincodificar #peligrosincodificaru26a1ufe0f #bellville #biopic #filonews #diegokorol #daroceballos #documental #cinenacional #cineargentino #cuarteto