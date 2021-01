El Yeyo se volvió viral por un furioso audio

Las redes sociales en San Juan no paran de sorprender con el material que dejan día a día. En esta oportunidad, un furioso audio por parte del cantante cuartetero, Roberto Sosa, más conocido como El Yeyo se volvió viral pasada la medianoche de este jueves.

Es que la cuenta de Facebook, Acción Patética San Juan publicó un audio de WhatsApp donde se escucha su inconfundible voz. En el audio se escucha al cantante agredir de forma verbal a una mujer con fuertes insultos.

De acuerdo a las palabras que se escuchan durante el audio, se lo nota al intérprete sanjuanino muy enojado. “¿Qué te metes en mi vida? Metete en la tuya chupap…”, se escucha decir muy enojado.

Cabe destacar, que en un principio la página de Facebook no quiso revelar que el audio se trataba del Yeyo. “El que adivine quien es, se gana un paseo a pie por la peatonal...”, publicaron.

El que adivine quien es, se gana un paseo a pie por la peatonal...#MAGNETO u2650 Posted by Acciu00f3n Patu00e9tica San Juan on Wednesday, January 13, 2021

Sin embargo la gente reconoció al cantante sanjuanino y comenzó a etiquetarlo, fueron tantas las etiquetas que el mismo Yeyo comentó la publicación. “La gente que etiqueta me encanta si no ni me enteraba, ese es un audio que se lo mande a una persona que decía ser mi amiga y mientras yo estaba trabajando haciendo un show en un local gastronómico le decía a mi pareja que estaba en el domicilio que yo estaba con otra mujer”, aseguró.

“Esa persona tuvo una separación con su pareja viene a meterse en mi vida personal. Si, estaba sacado pero como cualquiera de ustedes si vienen a decirle a sus parejas algo que no es y que están haciendo en ese momento...”, agregó El Yeyo. Asimismo contó algunos detalles más sobre porque la “vieja amiga” había dicho eso y pidió disculpas por los excesos de agravios, ya que al momento de enviar el audio, estaba muy “caliente”.

Por último dijo que le gustaría que la persona que viralizó el audio, suba toda conversación completa porque aparentemente recibió las disculpas por parte de la persona que viralizó el audio.