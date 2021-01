Otro viral sanjuanino la rompe en redes: la increíble fuga de una clandestina

Las redes sociales sanjuaninas no paran de sorprender y en los últimos días otro audio se hizo viral. Se trata del relato de un joven que aparentemente pudo escapar a tiempo de una fiesta clandestina que se realizó hace pocos días.

En este caso el audio alcanzó una importante viralización a través de la cuenta de Twitter Out of context San Juan debido a la forma graciosa en la que el joven relata lo sucedido tras haberse zafado de caer preso en una fiesta clandestina. “Pum, llegó la policía y empezamos a correr para la Lemos. Pa pa pa! Se metió una minita adelante que le dio la corriente en un alambre y quedó re pegada hermano”, comienza el relato del pibe.

Luego el relato sigue con unas incongruencias poco creíbles que quizás las dice para quedar como un gracioso. Aunque puede que también estaba pasado de copas o con alguna sustancia prohibida en su cuerpo. Es que el joven dice que habían helicópteros, tiros y bazucas mientras intentaba esconderse en el interior de una finca.

“Cuando vi una linterna que me alumbra. Empecé a correr compadre y empecé a correr como si me fuera para la 8 y me tiré al suelo. Justo caí en una cuneta muy profunda, me quedé 40 minutos (…) No podía respirar, tengo hormigas que me han picado hasta en el orto”, dice el pibe durante parte del audio.

Finalmente dijo que no entendió como fue que la policía no lo vio y no se lo llevo detenido, que incluso los escuchaba que lo agraviaban con insultos. “No me vieron (…) y después de 40 minutos levante la cabeza y vi que no había nadie. Empecé a rodar para poder escaparme hasta que levante la cabeza y no había nadie. Empecé a correr despacito, taca taca taca, pum pum pum (…) hasta que llegue a la Vidart donde me buscó un amigo y pude llegar a mi casa. No puedo creer como estoy vivo”, finalizó el audio.

Tras la publicación de este audio en Twitter, el relato fue compartido cientos de veces, al igual que los comentarios. “Lo escuché mil veces y me sigo riendo como tarada paaa”, “La mejor secuencia que escuche en la vida no tengo dudas”, “JAJAJAJA que hdp todos los detalles”, fueron algunos de los comentarios.