Insólito: la extraña razón por la cual decidieron no contratar a una joven

Hace pocos días se hizo viral un mail. El mismo tiene como antecedente que una mujer se postuló para un puesto como selectora en una consultora pero no la tomaron. El motivo que le revelaron fue que sonreía demasiado y era muy simpática. Por esto es que Manuela Fernández acudió a las redes sociales para contar la situación que vivió tras pedirle un feedback a la empresa por la vacante a la que había aplicado.

En sus redes comentó "Me postulé hace un mes para ser selectora en una consultora. Tuve la entrevista, pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’.". Ella calificó a esto como "Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen”. Ante esto continuó relatando “Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma. Esta vez, realizada por otra persona, y hoy me llegó este mail”. Sobre esto agregó una captura del correo que recibió.

En el mail le relató que fue otro compañero quien la entrevistó y allí le indicó que si bien su Currículum Vitae les resulta interesante “sonríe demasiado y es muy simpática”, por lo que esto no les pareció “muy profesional”. Ella mencionó en la descripción de la imagen, “Por esto no me eligieron para el puesto. Al principio me enojé, pero ahora me río. Creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas”. Esta chica se catalogó como “selectora de personal copada” y par reafirmar eso, manifestó: “Cualquier candidato que tenga una entrevista conmigo lo va a pasar bien". Además precisó: “Quiero que mis entrevistados la pasen bien”.

El mail completo que recibió la mujer que rechazaron por “reírse” demasiado

Hola Manuela, gracias por tu CV. Quería aclarar que soy compañero de Marcelo, el chico que te entrevistó hace 3 semanas aproximadamente. La vacante es la misma y te recuerdo que no habías quedado seleccionada.

Te recuerdo el feedback: nos pareció interesante tu CV y lo que tenés para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe en toda la entrevista.

No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad. Que tengas un buen fin de semana, saludos.