Escándalo en un edificio: cansada de los gritos su vecina, le dejó un picante mensaje

Vecinos de un edificio ubicado en el barrio porteño de Almagro fueron protagonistas de una particular historia que se viralizó: un entramado de sexo e infidelidades. Muchos usuarios en las redes lo llamaron el 'cartelito-gate', al igual que Andrés García, el responsable de exponer el caso. El hecho se conoció a partir de un cartel que apareció pegado en el edificio donde vive.

'Se picó', es el título que utilizaron para exponer la trama en la que dicho usuario publicó el supuesto cartel que apareció en el ascensor. 'Estimada vecina del 7°E: dejé de gritar tanto cuando hace el amor, yo estuve con su marido y no es para tanto', decía. Su posteo con la foto obtuvo cerca de 10 mil compartidos y más de 150 mil 'me gustas'.

'Me crucé a la encargada auxiliar, que es más chusma que Ángel de Brito y Chiche Gelblung juntos. Es la que limpia todas las escaleras y para a charlar cada 2 pisos', señaló el usuario y agregó: 'Voy a contar todo lo que me enteré, como me lo enteré, si sé algo más lo agregaré con el transcurso de los días'.

De acuerdo al posteo de García, los protagonistas son un matrimonio del piso 7°E; una profesora de yoga, que vive en un piso anterior, el 6°E; y un enfermero jubilado. Comentó que la tercera protagonista produjo la trama de infidelidades y venganza. La historia atrapó a miles de personas, aunque no se pudo verificar la veracidad de la historia. Por lo pronto, es un éxito en Twitter.