Skipper: la perrita que tiene miles de seguidores

En Estados Unidos nació una perrita con seis patas, dos colas y dos aparatos reproductivos . Los veterinarios que atienden a la cachorra sostienen que estas formaciones se deben a complicaciones genéticas y calificaron su llegada a la vida como “un verdadero milagro”.

La familia de la pequeña le hizo un perfil Facebook en donde muestran y relatan todos los días su progreso y en donde la definen como “Soy Skipper una mezcla de Border Collie australiano. Salí al mundo hace tan solo seis días en el Hospital Veterinario Neel de Oklahoma.

Desde entonces, no he dejado de sorprender, tanto al personal que allí trabaja como al mundo entero”. Pese a lo lindo de la historia no todo es alegría. Actualmente los expertos afirman que el animal puede llegar a necesitar de un tratamiento permanente para seguir con vida, además de fisioterapia y algún sistema que lo ayude en cuanto a la movilidad.

Por otro lado, está tomando de un biberón porque su madre al nacer lo rechazó. “Necesitará muchas visitas al veterinario y, posiblemente, una cirugía para solucionar algunos problemas en caso de que surjan. Lo importante hoy es que está vivo y se lo ve sano.

Estamos orgullosos de formar parte de este milagro”, indicó uno de los médicos, en diálogo con el medio británico The Sun. La pequeña Skipper ya se encuentra en casa con su familia, quienes garantizaron que harán todo lo posible por cuidarla.

“Estamos muy conmovidos por todo que pasó. Nuestra mayor preocupación hoy es que ella no sienta dolor y se sienta cómoda por el resto de su vida”, sostuvieron sus padres al medio británico. La perrita ya es famosa en las redes sociales En su cuenta de Facebook creada para contar su progreso diario, Skipper’s Journey, su imagen ha logrado llegar a todo el mundo.

La historia de la perrita conmueve a todos quienes acompañan en el sentimiento en este maravilloso viaje que es la vida. Los usuarios en redes sociales no terminan con su asombro “No dejo de mirar las imágenes y los videos, asombrada por saber si esto es verdad. Sé que lo es, ¿pero cómo? Muchas preguntas de las que, estoy segura, nadie excepto Dios tiene respuestas. Ella es hermosa”, publicó Krystle en una de las fotos