Viral sanjuanino: La arriesgada aventura que terminó con un novio pidiendo perdón

Una pareja sanjuanina protagonizó una insólita travesía que terminó mal, aunque afortunadamente sin gravedad. El momento fue filmado por la mujer, quien claramente estaba pasando una mala experiencia, pese a que su novio le decía que era una 'gran aventura'.

En el viral se puede oír como el hombre, a quien la mujer llama Mauricio, dice 'en tu vida vas a tener una aventura así'. Por su parte, la novia insistía diciendo 'dejame acá', aunque la súplica no impidió que el conductor del Jeep continuara su travesía.

El conductor le aseguró a la mujer que 'jamás te haría correr peligro, a estos caminos me los conozco de memoria'. Sin embargo, algo salió mal, Mauricio perdió el control y el Jeep volcó. 'Perdón, me puse a pelotudear. Perdón mi amor, me la mandé', imploró.

El hombre socorrió a la chica y tras volverse viral aseguró que solo se trató de un siniestro menor, donde nadie resultó herido. Tras enviarles el video a amigos, las imágenes fueron compartidas con gran velocidad, incluso con memes y stickers.

(Fuente: Diario de Cuyo).