Cómo saber si te vas a llevar bien con tu suegra según el signo

Algunos dicen llevarse bien con la suegra, otros no tanto. ¿Cuántas historias existen sobre las suegras tóxicas, las que no aceptan que su hijo (a) es independiente, que quieren seguir controlando hasta cuántos platos de comida le sirven? Sin duda, saber cómo te vas a llevar con la madre del amor de tu vida, es una moneda al aire, aunque los signos del zodiaco nos pueden ayudar.

Aries

Lo que pasa con la suegra Aries es que le cuesta trabajo compartir, puede ser etiquetada como celosa y egoísta, pero en realidad sólo quiere lo mejor para su hijo. Ya sabes lo que dicen, la madre es capaz de detectar una mala compañía mucho antes que vos. Además, es muy consentidora, las visitas inesperadas son lo suyo y eso puede molestar, pero si les pones un alto de buena manera, cooperan.

Tauro

La suegra Tauro es de armas tomar, sobre todo, porque le cuesta mantener la calma cuando algo le molesta. Es de las suegras que se les nota el genio en el rostro, se les olvidan las etiquetas y a veces pueden hacer a un lado a la pareja de su hijo. Sin embargo, son honestas y cuando se trata de elogiar, lo hacen sin ningún problema.

Géminis

Una de las suegras más temidas del zodiaco. La razón es muy simple, Géminis es un signo al que no le gusta darle vueltas a las cosas, ser directas es su mayor pasatiempo. No todas las personas están preparadas para escuchar lo que siente o lo que piensa. Sin embargo, si le agradas preparate, porque es de las que trata a la pareja de su hijo como un hijo más.

Cáncer

Sin duda, Cáncer como suegra tiene muchos puntos a su favor. Pese a que estamos hablando de una mujer de carácter fuerte, tiene un lado muy hogareño y solidario. Podría decirse que es la suegra más compasiva, prefiere llevar la fiesta en paz y respetar las decisiones de sus hijos. Le encanta pasar tiempo en familia y hará lo que esté en sus manos para que así sea.

Leo

Piensa muy bien antes de entablar una relación negativa con una suegra Leo, porque son muy demandantes, si algo les molesta o les gusta, no quitan el dedo del renglón fácilmente. Tiene un lado controlador porque le gusta ser la mejor en todo, así que ni de broma intentes criticarla, porque es firmar un contrato de enemigas. El hecho es que Leo sólo quiere la felicidad de sus hijos, pero es muy franca cuando alguien no le cae bien.

Virgo

¡Bendita suerte! De aquella persona a la que la vida le dé una suegra Virgo, pues estamos hablando de una mujer muy inteligente y reservada. Ella prefiere mantener sus comentarios en privado y evita discusiones. Sólo hay un pequeño detalle, son amantes del orden y tal vez en ese aspecto pudieran tener alguna diferencia, pero no lo hacen con la intención de humillar.

Libra

Amorosa, solidaria y atenta. Sin duda, Libra es una de las mejores suegras que te pueden tocar. Son tan indecisas que necesitan mucho tiempo para juzgar a una persona, el signo del zodiaco que huye de los conflictos y en todo caso prefiere usar su voto de silencio. Libra es muy de energías, si algo no le parece, prefiere alejarse y respeta la relación.

Escorpio

No quiero asustarte, pero Escorpio es el signo del zodiaco más intenso que conocerás en tu vida. Para una suegra de este signo no hay grises, te ama o te tolera. La buena noticia es que tienen un lado sofisticado que les impide terminar envueltas en conflictos innecesarios. No pueden evitar mostrar su lado controlador, pero una vez que confíen en ti, puede llegar a ser una buena amiga.

Sagitario

La amiga que esperabas, a Sagitario le gusta conocer nuevos ambientes, es parte de su personalidad. Una vez que te considera parte de su familia, te llena el día de aventuras, le gusta viajar, divertirse y tener pláticas profundas. Si tienes buena relación con tu suegra Sagitario, no lo dudes, te dará los mejores consejos.

Capricornio

Con la suegra Capricornio sí se tiene que andar con cuidado, porque tienen un lado perfeccionista que las traiciona, son demasiado exigentes consigo mismas y, por ende, con quienes las rodean. Sin embargo, es una mujer que te va a llenar de esperanza, siempre emprendedora, siempre con ganas de superarse y divertirse. Adora a sus hijos y trabaja duro para consentirlos.

Acuario

En las nubes, si quieres conocer lo que es tener una suegra relajada y feliz, sin duda, Acuario es el mejor de los ejemplos. Una mujer a la que no le gusta el drama, que prefiere centrarse en sus cosas que seguir solucionando la vida de sus hijos. Sin embargo, siempre está cuando la necesitan, si la tratas con respeto ella también lo hará.

Piscis

La suegra más sensible que te puede dar la vida, no pueden evitarlo. Pero también te la puede quitar. Puede ser muy protectora con los suyos y ser un poco cabrona contigo. Pero más allá de eso, Piscis es emocional por el lado que la veas, por lo mismo si ven que están pasando momentos duros, harán lo que sea para ayudar. Son muy cariñosas con sus hijos y a veces pueden mostrar emociones exageradas, pero no eso no quiere decir que sean chantajistas, es parte de su forma de ser.

