La foto que da vuelta al mundo: un papá trans amamantando a su bebé

Un joven trans compartió en sus redes sociales una tierna foto con su hija recién nacida que causó revuelo. En esa imagen puede verse al chico amamantando a su bebé, lo que motivó que usuarios cuestionaran su identidad de género. 'Procreé, gesté, parí y lacté como hombre', escribió Máximo Castellanos, un artista audiovisual de Santander, en Colombia.

La foto es del 8 de julio de 2018, cuando fue papá de su hija. Sin embargo, usuarios de Twitter viralizaron la imagen con comentarios de que sólo las mujeres pueden dar a luz, cuestionaron su la identidad de género y atacaron al joven.

Frente a eso, Castellanos expresó: 'Como el hombre que soy, ir en contra de la naturaleza es negar lo evidente, y lo evidente es que soy un hombre. Punto'. Además, volvió a aclarar cuál es su identidad a través de la respuesta a uno de los comentarios: 'Le solicito que no me corrija mi identidad ni que me exija 'que me acepte'. Ya lo hice'.

Y agregó: 'Soy un hombre y papá tranquilo, orgulloso y feliz'. Castellanos también agradeció a quienes lo apoyan a él y a su familia. 'Dos años han pasado ya y como familia, lo hemos atravesado todo. Mi hija ha sido víctima de la transfobia, sus derechos por ser hije de dos personas trans se han visto vulnerados antes de nacer', dijo.