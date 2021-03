Conoce por qué se celebra el Día del hermano en Argentina

Este 4 de marzo en Argentina se celebra el Día del hermano . Sin embargo en el resto del mundo es el 5 de septiembre. El motivo por el cuál se llegó a determinar un día internacional del hermano está relacionado a María Teresa de Calcuta, quien falleció en la fecha en el que se conmemora.

A pesar de tener en claro porque es a nivel internacional, no se conoce porque lo es en el país. En tanto los rumores no decaen. Es que algunos relatan que es porque aquí se tienen en cuenta como hermanos personas que no están ligados a uno o a una estrictamente por la sangre.

Un hecho similar sucede en Europa, ya que ellos se celebran el Día de los hermanos y hermanas el 31 de mayo. Allí se reconoce lo fraterno entre seres queridos más que a un hermano de sangre.

También en Estados Unidos sucede lo mismo. Solo que ellos tienen la efeméride el 10 de abril y conmemoran el Día de los hermanos.