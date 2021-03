Admirable: sanjuanino no tenia para imprimir su CV y lo escribió a mano

Según se pudo conocer, un hombre que no poseía dinero no se dio por vencido al ver la falta de dinero para imprimir su currículum vitae. Es que la necesidad de conseguir un trabajo que le permita mantener a su familia es mayor. Por ello es que realizó a puño y letra su historia laboral.

Se trata de Guillermo Pérez de 30 años, un sanjuanino que se volvió viral luego de realizar su CV a puño y letra. En diálogo con un medio provincial, el hombre relato que es casado y tiene 3 hijos de entre 9 y año.

La idea de escribirlo a mano se baso en que no tenia como imprimir tantas hojas para repartir en diferentes lugares. Sucede que su único deseo es tener un trabajo estable para mantener a la familia.

Si bien hoy trabaja en una distribuidora, pero la empresa no esta en un buen momento. Además le indicaron que no vaya cuando no hay mercadería para repartir. Del mismo modo señaló que tiene muchas cuentas para pagar, entre ellas el alquiler.

También habló que uno de sus hijos debe ir a la escuela, lo que conlleva un gran gasto de útiles y ropa. Luego expresó que tiene disponibilidad horaria, una moto y la meta de darle un mejor futuro a su familia.