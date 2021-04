Sanjuanina escrachó un hombre que le enviaba fotos de su miembro

Una mujer se canso de recibir mensajes de tono sexual por parte de un desconocido. Por ello es que tomo la decisión de escracharlo en una de las redes de mayor uso.

Fue así como la sanjuanino mostró los textos y fotos que un hombre llamado Guillermo le enviaba a través de la plataforma Telegram. Sucede que con esta aplicación no hace falta tener el numero, sino el alias o nombre. De este modo accedió a su contancto y empezó el acoso cibernetico.

Concretamente la usuaria de Facebook escribió "Guillermo a nadie le interesa tu miembro. No jodas más. Tres días rompiendo las bolas. Si una mina no t contesta... Listo". Luego de ello prosiguió y manifestó "Este estúpido abrió un chat secreto en Telegram para mandarme esa foto cuando no le contestaba por el otro chat. Y yo soy la loca?".

Para que no le suceda a otras mujeres ella dejó el alias del acosador cibernetico que constantemente le envia mensajes fuera de tono. El mismo es @Guille0594