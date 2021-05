Escándalo: una docente le envió un audio súper insultante a un alumno

En las últimas horas un audio se volvió tremendamente viral en las redes sociales. El mismo fue grabado por una docente de la provincia de Salta donde se la puede escuchar insultando a un alumno. El chico le había hecho una consulta fuera de horario y la profesora reaccionó de la peor manera.

En realidad la mujer quería enviarle dicha nota de voz a una colega, quejándose de la hora a la que se había comunicado el estudiante. Sin embargo al parecer se confundió y metió mal el dedo para terminar enviándoselo al propio joven que terminó compartiéndolo.

“El pende… cho… de Enzo ya me ha mandado un mensajito para que le indique el tema de matemáticas que no entiende. Mira a la hora que me manda para que yo le explique, no le voy a explicar ‘ni aca’ ni le voy a contestar”, dijo la confundida mujer en la grabación.

Por el momento no ha transcendido la identidad de la docente ni del joven que se sabe que se encuentra en sexto grado. Sin embargo si se dio a conocer que la autora del audio ya se reportó ante las autoridades y al supervisor general de Salta, Aldo Aranda, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto.