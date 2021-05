Desgarradora imagen de un pibe de San Juan que esta en situación de calle

Jesica Guardia fue la encarga de generar un posteo en la red social Facebook que conmocionó a cientos de personas. Esto se debe a que dio a conocer la triste historia de Juan, quien vive en situación de calle desde los 18 años.

La publicación inicia: "Hola gente, quería compartir con ustedes esta foto de este chico que esta en situación de calle hace años". A la vez detalló que se llama Juan José y es huérfano. También mencionó que se crío en un hogar y al cumplir 18 años lo sacaron a la calle.

En la actualidad Juan tiene 25 años y según remarcó Jesica "no tiene sueños, no tiene ganas de vivir, no me extrañaría que en cualquier momento aparezca sin vida!!". Luego de ello, esta chica agregó que espera que "el pueda conseguir un trabajo y rehacer su vida".

Otro de los datos que mencionó es que Juan no le acepto un desayuno porque le informó que solo come una ves al día.. Sobre esto Jesica aludió a que "Juan esta fuera del sistema, Juan es un animal callejero para el gobierno".

Durante el día el esta asentado entre calle General Acha antes de Mitre, y solo a la noche se refugia en el hogar del hospital Rawson. Jesica también destacó que Juan solo le pidió colaboración con ropa de abrigo.